ФЗНЦ через открытое письмо достучится до террористов ПНС

Москва, 31 января. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты РФ Александр Малькевич рассчитывает «достучаться» до террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с помощью открытого письма.

Ранее стало известно, что открытое письмо Малькевича главарю террористов ПНС Файезу Сарраджу получило широкую огласку за рубежом. В частности, его опубликовала американская газета The Washington Post. В нем руководитель ФЗНЦ требует освободить социологов, незаконно удерживаемых боевиками Сарраджа, напоминая, что главарь ПНС согласился с коммюнике, принятым по итогам берлинской конференции, в той его части, где упоминается проблема незаконно удерживаемых в Ливии лиц.

По словам Малькевича, на данный момент ответа от Сарраджа все еще нет.

«Они обязаны что-то ответить, потому что мы указываем им на обязательства, с которыми они согласились. В Берлинском соглашении четко написано: освободить всех незаконно удерживаемых граждан в тюрьмах Триполи. Если представители ПНС проигнорируют документ, то несостоятельность и преступная сущность режима ПНС станет понятна всем без исключения. В таком случае нужно будет как-то радикально решать судьбу Сарраджа, иначе какой смысл проводить форумы и принимать решения, которые игнорируют», — сказал председатель ФЗНЦ.

Малькевич выразил надежду, что страны-участницы берлинской конференции поддержат ФЗНЦ в стремлении освободить социологов, удерживаемых в Триполи в антисанитарных условиях.

«Если кто-то попытается самоустраниться, это означает, что у них не было желания установить в Ливии мир. Сочинив такой документ по итогу берлинских заседаний и отказавшись от выполнения его условий, они должны будут торжественно спустить его в машинку для уничтожения бумаг. Если они хотят соблюсти хоть какой-то авторитет в международных делах, то придется очень жестко «прессовать» Сарраджа», — подытожил Малькевич.

Напомним, социологи Максим Шугалей и Самир Суэйфан отправились в Ливию весной 2019 года. Они прибыли в страну на законных основаниях для проведения исследования. В мае сотрудники ФЗНЦ были захвачены террористами ПНС, которые без объяснения причин поместили их в тюрьму в Триполи. Официальных заявлений о причинах удерживания социологов не поступило по сей день.