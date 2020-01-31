Глава ПАСЕ заявил о намерении собрать делегатов РФ, стран Прибалтики, Грузии и Украины

Москва, 31 января. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс планирует собрать за столом переговоров делегатов России, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Украины в попытке урегулировать противоречия между ними.

Как пишут «Известия», Дамс заявил, что результат такой встречи «будет понятен позже». По его словам, представители всех 47 делегаций ПАСЕ равны для него, но конфликт между странами группы «Балтик Плюс» (Литва, Латвия, Эстония, Грузия и Украина) и Россией должен «иметь исход».

«Я хотел бы иметь возможность собрать людей за одним столом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы. Это то, что я планирую сделать в будущем. Очевидно, что исход — успешный или нет — будет понятен позже», — сказал глава ПАСЕ.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что в организации создается постоянная группа «Балтик Плюс», задачей которой станет «продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма» и решение других спорных вопросов.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по результатам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Москва неоднократно подчеркивала, что крымчане высказали свое мнение в полном соответствии с международным законодательством и уставом ООН. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».