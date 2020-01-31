Нарколог Минздрава Брюн объяснил популярность водки в России

Москва, 31 января. Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал о причинах популярности водки в стране. 31 января отмечается день рождения русской водки.

По его мнению, популярность водки объясняется быстрым эффектом опьянения, и экономической выгодой, так как 1 градус водки стоит дешевле в соотношении с другими алкогольными напитками.

«Объяснить популярность водки трудно. Я думаю, что тут сумма разных причин, в том числе экономических — если посчитать, сколько стоит 1 градус алкогольного напитка, то получится, что самый экономичный напиток — это водка», — говорит Брюн.

Также он отметил, что люди часто употребляют алкоголь не ради веселья и удовольствия, а для того, чтобы забыться и получить кратковременный наркоз. Нарколог подчеркивает, что крепкий алкоголь не помогает расслабиться, а наоборот, стимулирует человека к активности.

«Представить себе шумную компанию, которая пьет пиво или сухое вино очень трудно, это обычно спокойный разговор, а когда пьют водку, представляется совсем другая картина», — отмечает Евгений Брюн.

Водка по-прежнему остается одним из самых востребованных алкогольных напитков в северных странах, в том числе и Российской Федерации. Однако, как отмечает специалист, за последние 10 лет уровень потребления алкоголя в России снизился в два раза. По данным нарколога, больше всех алкогольных напитков потребляют мужчины, которые живут в северных регионах РФ.

Ранее депутат Госдумы Николай Говорин заявил, что за последние 20 лет непомерное употребления алкоголя во время новогодних праздников унесло жизни почти 145 тыс. россиян.