Депутат Рады Волошин заявил, что Украина в ПАСЕ в «лезет в мятый костюм Порошенко»

Киев, 31 января. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин подверг критике реакцию украинской делегации на подтверждение полномочий РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), подчеркнув, что это событие было ожидаемым.

Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ и депутат Рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько заявила, что голосование за ратификацию полномочий делегации РФ в ПАСЕ не решает, а усугубляет кризис в организации.

Парламентарий убежден, что мира на Украине можно достичь лишь благодаря диалогу с Россией.

«Госпожа Ясько пишет, что, к сожалению, Европа верит в диалог с РФ, а мы считаем, что диалог вести нельзя. Тогда непонятно что Зеленский делал в Париже (встреча лидеров стран «нормандской четвертки» в Париже. — Прим. ФАН), почему он добивается встречи с Путиным, например, в Израиле? Это не диалог? Где здравый смысл?», — задается вопросом украинский депутат.

Он считает странным, что Зеленский ведет диалог с Россией, а члены его партии «Слуга народа» выступают против и препятствуют реализации пунктов Минских соглашений.

«Ведите этот диалог. Для чего ПАСЕ вообще существует? Нет, они лезут в мятый костюм Порошенко, абсолютно продолжая его линию. У всех избирателей возникает вопрос: «А не проголосовали ли мы случайно второй раз за Порошенко? Может нас всех обманули?» — резюмировал Волошин.

Напомним, 28 января 2020 года комитет ПАСЕ по мониторингу обязательств поддержал доклад о полномочиях делегации России, в котором рекомендовано ратифицировать их в полном объеме. В тот же день на пост вице-спикера ПАСЕ был избран заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой. Его кандидатуру поддержали 132 парламентария, против — 117.

Российская делегация была лишена права голосовать в ПАСЕ весной 2014 года из-за событий на востоке Украины и воссоединения Крыма с РФ. Москва сообщила об отказе работать в таких условиях и в последующие годы не направляла заявку на подтверждение своих полномочий. В июне 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полной мере.