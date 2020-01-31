Роспотребнадзор предупредил об опасности нового вида клопов

Москва, 31 января. Сотрудник института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала об опасности нового вида клопов, появившегося в РФ в последние годы.

По словам специалиста, рост количества кровососущих насекомых фиксируется во всем мире. В России, в частности, вдобавок к привычным постельным клопам появилась тропическая разновидность этого насекомого, обитавшая ранее лишь в экваториальных странах.

«Для насекомых свойственно увеличивать свой ареал, поэтому тропический клоп в последние годы начал резко увеличивать свое место обитания, к сожалению, он занесен и в Россию. В организме клопов и на покровах может быть все что угодно. То, что многократно подтверждено — это гепатит B. Вирусов много, в том числе находят вирусы всех арбовирусных лихорадок», — приводит радио Sputnik слова Рославцевой.

Она рассказала, что многие клопы проявляют устойчивость к инсектицидам. Многие средства от насекомых бессильны против кровососущих распространителей инфекций. Но в России нашли действенный способ борьбы с ними.

«Мы разработали два препарата, которые активно работают против клопов — на основе диатомита. Это осадочная порода, остатки раковинок, которые, как кристаллы, обладают острыми краями. Эти края нарушают покровы клопов, они погибают», — рассказала специалист.

Как пишет RT, за последние годы численность тропических клопов в России увеличилась примерно в два раза. Роспотребнадзор рекомендует в качестве мер профилактики регулярно проводить уборку помещений, чаще менять постельное белье и периодически осматривать мебель на предмет присутствия насекомых.