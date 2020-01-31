Белый дом отказался от сокращения финансовой помощи Украине

Вашингтон, 31 января. Белый дом оставил идею урезать финансовую помощь Украине по линии Госдепартамента, сообщает The Washington Post ссылаясь на источник в административно-бюджетном управлении при президенте США.

Согласно изданию, Киев получает денежные переводы в рамках двух программ помощи обеспечения безопасности, одной руководит Госдеп, а другой Пентагон.

Сообщается, что в двух прошлых проектах бюджета администрация США предлагала урезать сумму помощи от Госдепа до 20 миллионов долларов, но каждый раз Конгресс восстанавливал ее до изначально предусмотренных 115 миллионов. Пентагон в свою очередь направляет на Украину 250 миллионов долларов.

Бюджетный проект США на 2021 год будет обнародован 10 февраля. Источник сообщает, что пункты финансовой помощи Украине по двум линиям остались неизменны.

The Washington Post отмечает, что очередная попытка урезать финансовую помощь Украине произошла бы на фоне импичмента Трампу, который был инициирован по этому же поводу, и могла бы вызвать дополнительное внимание и критику со стороны членов Демократической партии.

Процесс импичмента Трампа запущен по инициативе демократов. Они утверждают, что президент задерживал уже одобренную Конгрессом военную помощь Украине, требуя от президента Владимира Зеленского начать расследование против сына политического оппонента Трампа Джо Байдена Хантера, который работал в украинской газодобывающей компании Burisma. Противники действующего американского президента обвиняют его в превышении полномочий и препятствовании расследованию. Сам Трамп отвергает все обвинения и уверяет, что просил Киев лишь усилить борьбу с коррупцией.