Мировой масштаб эпидемии коронавируса превзошел атипичную пневмонию 2003 года

Китай, 31 января. Распространение пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило масштабы атипичной пневмонии 2002-2003 годов, которая стала одной из крупнейших в XXI веке вспышек болезней.

Как сообщает китайский портал «Ванъи» ссылаясь на данные региональных властей, число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, достигло в стране 9,3 тыс. человек, тогда как 17 лет назад тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), также известный как атипичная пневмония, был выявлен у 8,4 тыс. пациентов.

Согласно последним данным, число погибших от вируса 2019-nCoV составляет 213 человек, то есть уровень смертности не превышает 2,3%, в то время как в 2002-2003 гг. от последствий ТОРС скончались 813 человек, что составляло 9,6% от общего числа заболевших.

По данным ВОЗ за пределами Китая выявлено 98 случаев пневмонии, вызванной коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на территории России случаев заболеваний 2019-nCoV не зарегистрировано.

Напомним, вирус, попав в организм человека, в первую очередь атакует легкие, вызывает пневмонию. Размножаясь, он разрушает бронхи и альвеолы, человек постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания.