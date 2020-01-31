Постпред Китая при ООН заявил об остром дефиците защитных масок и очков в стране

Нью-Йорк, 31 января. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь сообщил, что Китаю срочно требуются защитные маски и очки для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

По словам Цзюня, несмотря на все большее число заболевших, правительство КНР сохраняет уверенность в том, что удастся победить эпидемию нового коронавируса.

«Вспышка коронавируса действительно представляет угрозу жизни и благополучию китайского народа. Предпринимаются беспрецедентные шаги. Мы уверены в том, что способны победить коронавирус и вернуть нашу жизнь в привычное русло», — заявил постпред.

Он отметил, что ситуация по-прежнему остается в критической стадии, однако более 130 человек были спасены, заболевшие выздоровели. Дипломат указал, что Китай начал испытывать острый дефицит защитных масок и очков, а также другого медицинского оборудования.

О вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, китайские власти информировали Всемирную организацию здравоохранения в декабре прошлого года. Эпицентр заражения находился в городе Ухань.

По состоянию на сегодняшний день число заболевших новым коронавирусом превысило 9800 человек. 214 зараженных погибли от осложнений.

Как сообщает RT, накануне ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.