Международная группа ученых назвала способ избежать рака легких

Москва, 31 января. Международная группа ученых пришла к выводу, что отказ от курения может помочь росту здоровых клеток и устранить мутации, приводящие к раку легких.

Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Nature. В статье говорится, что если курильщик бросает свою вредную привычку, неповрежденные вредными веществами клетки его легких постепенно начинают замещать клетки с генетическими мутациями.

Ученые поставили эксперимент, используя ткани 16 человек, среди которых были некурящие, курильщики, а также бросившие курить. Как выяснилось, 96 процентов клеток в легких курильщиков имели генетические мутации, которых не было у некурящих. Каждая четвертая из таких клеток имела мутации, связанные с онкологическими заболеваниями. У бросивших курить здоровых клеток было в четыре раза больше, чем у тех, кто не отказался от курения.

Авторы исследования пришли к выводу, что эффект оздоровления легких наблюдается даже у тех, кто выкуривал не менее пачки сигарет в день на протяжении долгого времени. Ученые считают, что легкие человека сохраняют способность к восстановлению даже после длительного и серьезного пагубного воздействия на организм.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что система здравоохранения РФ ежегодно тратит на курящих жителей России более 1,1 трлн рублей — примерно на треть больше, чем на некурящих. Согласно данным статистики, около 15 процентов смертей в нашей стране связано с курением, причем от вредной привычки умирает каждый четвертый мужчина и 5,1 процента женщин.