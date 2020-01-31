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Политика

США назвали транзит газа через Украину инструментом для сдерживания России

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США назвали транзит газа через Украину инструментом для сдерживания России

Вашингтон, 31 января. США считают сохранение транзита российского газа через территорию Украину важным фактором сдерживания «российской агрессии», сообщает Госдепартамент.

В материалах ведомства, которые были распространены к визиту госсекретаря Майка Помпео на Украину 30-31 января, говорится, что Вашингтон поддерживает «энергетическую независимость Киева от российского доминирования». Там же напомнили и о том, что в декабре 2019 года Конгресс США принял закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».

«Данный шаг подчеркивает поддержку США сохранения транзита газа через Украину — стратегического сдерживающего фактора против дальнейшей российской агрессии», — сказано в сообщении.

В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пятилетний контракт на продолжение транзита газа в Европу через украинскую территорию.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал отменить санкции в отношении России. По его словам, антироссийские санкции сильно ударили по экономике ФРГ и не принесли никакой пользы. Политик отметил, что Берлин хочет улучшения отношений с РФ, а для этого необходимо отменить санкции.

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