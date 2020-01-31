Жертвами коронавируса стали уже 213 человек

Пекин, 31 января. Число заболевших в Китае коронавирусом 2019-nCoV, достигло 9 390 человек. Жертвами стали уже 213 человек, сообщает портал «Ванъи», ссылаясь на данные региональных властей.

В четверг официальные данные сообщали о 8 100 заболевших и 171 умершем.

По обновленным данным, больше всего заболевших числятся в провинции Хубэй (более 6,1 тыс. случаев заражения, 204 погибших) и административном центре этой провинции городе Ухань. Далее следуют провинции Чжэцян (428 инфицированных), Гуандун (354 заболевших) и Хэнань (278 случаев заражения, два с летальным исходом).

В Пекине зафиксирован 121 случай инфицирования, один человек погиб. В провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ, заразились 44 человека, двое погибли.

В ночь на пятницу стало известно о подтвержденном случае коронавируса в Риме. Италия стала первой страной Евросоюза остановившей авиационное сообщение с Китаем. Заболевания 2019-nCoV подтверждены в 15 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония), передает RT.

По данным Роспотребнадзора, на территории России случаев заболеваний 2019-nCoV не зарегистрировано.

Напомним, вирус, попав в организм человека, в первую очередь атакует легкие, вызывает пневмонию. Размножаясь, он разрушает бронхи и альвеолы, человек постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания. Министерство здравоохранения РФ ранее назвало лекарственные средства, рекомендованные для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, передавала «Газета.ру». В перечне указаны три препарата: противовирусное средство Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир, применяемый для лечения ВИЧ-инфекции, и рекомбинантный интерферон бета-1b, который используют для изменения течения рассеянного склероза.