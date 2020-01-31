Число военных США, пострадавших при ударах Ирана по базам в Ираке, превысило 60 человек

Вашингтон, 31 января. Число американских военнослужащих, получивших травмы в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, составляет не 50, а 64 человека, сообщает CNN ссылаясь на свои источники в Пентагоне.

Сообщается, что увеличение числа пострадавших происходит по мере продолжения медобследования личного состава из почти 250 человек. 39 человек получили разрешение вновь вернуться к исполнению служебных обязанностей, сообщает CNN.

Ранее официальный представитель Пентагона генерал-полковник Томас Кэмпбелл сообщал о 50 военнослужащих, у которых диагностированы черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Тегерана. До этого еще один представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявлял о 34 пострадавших.

При этом, после атаки Ирана президент США Дональд Трамп утверждал, что «никто из американских военнослужащих не пострадал».

Недавно Министерство обороны США сообщило о том, что 24 января американский военнослужащий погиб в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате ДТП. Однако ведомство не дает никаких деталей происшествия. По мнению экспертов, американское командование таким образом пытается скрыть реальное число потерь после ударов Ирана по базам США 8 января.

«Не удивлюсь, если мы в ближайшее время услышим, что один американский военнослужащий погиб в Индийском океане, другой на базе в Италии, третий на базе в Окинаве, некоторые просто заболеют и умрут от какого-нибудь вируса», — говорит политолог Владимир Шаповалов.

Он отмечает, что сначала США вообще отрицали потери. Затем заговорили о незначительных ранениях нескольких военнослужащих. Потом это число существенно возросло. Вероятно оно еще возрастет через некоторое время, говорит политолог.