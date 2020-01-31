Видео с поседевшим Сталлоне поразило поклонников

Москва, 31 января. Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне опубликовал видео, в котором предстал перед поклонниками полностью седым.

Видеозапись, в которой знаменитый актер выступает с мотивирующей фразой из фильма «Рокки» «продолжай сражаться!», опубликована в его Instagram. Сталлоне признался, что и ему не чужды обычные человеческие слабости — и рассказал, как он справляется с апатией.

«Иногда я просыпаюсь и чувствую, что не хочу ничего делать, только расслабляться. И это правда. Тот, кто скажет иначе — просто лжец, потому что такова человеческая природа. Но потом я встаю, немного злясь на себя, и понимаю, что нужно действовать. И вспоминаю свою любимую фразу «продолжай сражаться», — написал актер.

Но пользователей соцсети удивило не признание Сталлоне в своей слабости, а его внешний вид. Ранее всегда закрашивавший седину, на этот раз он предстал полностью седым. Поклонники отнеслись к перемене в целом положительно.

«Вау, вы еще более привлекательны в этом образе! Самый лучший! Люблю вас», — написала menazarrella. «Смотрится отлично! Не могу дождаться вашего нового фильма! Продолжайте сражаться!», — прокомментировал sheridanrabbit. «Такой красивый с седыми волосами», — отметила lorygordie.

Сильвестру Сталлоне — 73 года. За свою карьеру в кино он сыграл более чем в 50 фильмах, среди которых принесшие ему всемирную славу серии «Рокки», «Рэмбо», «Неудержимые».

В прошлом году на экраны вышел очередной боевик со Сталлоне в главной роли — «Рэмбо: Последняя кровь», получивший преимущественно положительные оценки зрителей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Сталлоне рассказал об актерах, которые могли исполнить роль Рэмбо вместо него.