Опубликовано видео госпитализации в капсуле туляка, вернувшегося из Китая

Тула, 31 января. Вернувшийся из КНР житель Тулы с признаками ОРВИ был госпитализирован в капсуле биозащиты. Видео госпитализации местного жителя опубликовал портал «Слобода Тула» на своем канале в YouTube.

На кадрах видно, как медики в защитных костюмах несут в автомобиль Центра медицины катастроф по Тульской области несут пациента, помещенного в капсулу биозащиты.

30 января региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что у жителя Тулы, недавно вернувшегося с китайского острова Хайнань был зарегистрирован случай ОРВИ. Также ведомство анонсировало проведение комплекса противоэпидемических мер по месту жительства госпитализированного туляка.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что у пациента одной из инфекционных больниц Москвы обнаружен коронавирус нового типа. Однако Роспотребнадзор опроверг сообщения о первом зараженном в Москве.

На данный момент число заразившихся на территории Китая превысило 9,3 тыс. человек, 213 больных погибли от осложнений, вызванных вирусом. Кроме КНР, случаи заболевания выявлены в 18 странах мира, среди которых США, Канада, ФРГ, Финляндия, Франция, Таиланд, Австралия и ряд других государств.