Италия первой в ЕС остановила авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Рим, 31 января. Заражение новым коронавирусом (2019-nCoV) подтверждено у двух китайских туристов, находящихся в Риме, Италия останавливает авиасообщение с КНР, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«Первые два подтвержденных случая — двое китайских туристов, которые приехали в нашу страну», — цитирует слова премьера агентство ANSA.

Заболевшие туристы сейчас находятся в карантине, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Итальянские власти приняли решение остановить авиасообщения с Китаем. Конте подчеркнул, что Италия стала первой странное Евросоюза, принявшей данное решение.

По данным Роспотребнадзора на 30 января, на территории России случаев заболеваний 2019-nCoV не зарегистрировано. Появившиеся данные о якобы заболевшим Москве не подтвердились. В ведомстве подчеркнули, что на границах с Китаем усилен контроль. В среду в региональные организации Роспотребнадзора были доставлены диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса.

В декабре 2019 года в Китае была зафиксирована эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что причиной эпидемии является новый тип коронавируса — 2019-nCoV, передавала «Газета.ру». Вирус, попав в организм человека, в первую очередь атакует легкие, вызывает пневмонию. Размножаясь, он разрушает бронхи и альвеолы, человек постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР приблизилось к 9,4 тыс. человек, 213 заболевших умерли. Заболевания 2019-nCoV подтверждены в 15 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония), передает RT.

Всемирная организация здравоохранения в четверг признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Однако ВОЗ продолжает верить, что КНР под силу остановить вспышку смертельного вируса.