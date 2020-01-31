Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине

Киев, 31 января. Российской Федерации следует выдвинуть Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет «серьезные последствия», заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

Так политолог отреагировал на действия украинского правительства направленные вытеснение русского языка в стране. Как утверждает Погребинский, действующий президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за эту проблему, продолжая курс на вытеснение русского языка, который был начат еще во времена президентства Леонида Кучмы.

«Если спросите меня, что с этим делать, я бы сказал, что РФ должна формулировать жесткие требования, невыполнения которых влечет какие-то серьезные последствия для украинской власти, экономики и так далее», — заявил Михаил Погребинский.

Эксперт также подчеркнул, что для разрешения этого вопроса могут быть привлечены и европейские институты, в том числе суд по правам человека, так как с ними Украина «не может не считаться».

Михаил Погребинский отметил, что на президентских выборах на Украине он поддержал кандидатуру Зеленского, однако, по его словам, если бы он знал, чем обернется его приход к власти, то он бы не стал отдавать за него свой голос.

Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что нежелание украинского руководства выполнять Минские соглашения в конечном итоге приведет к полной потере Донбасса. По его мнению, позиция, которой придерживаются власти Украины рассчитана на национал-радикалов. Он отмечает, что нежелание Киева в кратчайшие сроки разрешить ситуацию в Донбассе приведет к том, что жители все ДНР и ЛНР получат российское гражданство.