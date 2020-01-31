Письмо в поддержку россиян прочитает Вашингтон

Москва, 31 января. Газета The Washington Post публикует полный текст открытого письма президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), члена Общественной палаты России Александра Малькевича главарю так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу с требованием освободить похищенных в Триполи российских социологов.

Сотрудники ФЗНЦ, российские граждане Максим Шугалей и Самер Суэйфан с мая прошлого года находятся в частной тюрьме «Митига». Их похитили члены группировки RADA. До настоящего времени официальных обвинений россиянам предъявлено не было, лишь один раз к ним допустили адвоката. Россияне содержатся в тюрьме в не человеческих условиях, они лишены элементарных бытовых удобств, их здоровье подорвано.

ФЗНЦ требует от Сарраджа освободить незаконно удерживаемых россиян. WP обращает внимание на тот факт, что, согласно выводам берлинской конференции по ливийскому урегулированию, состоявшейся 19 января, Саррадж обязан предпринять меры для освобождения всех незаконно задержанных.

Малкевич требует от главы ПНС приступить к выполнению своих обязанностей и освободить сотрудников Фонда. Американская газета также напоминает, что сотрудники ФЗНЦ были задержаны из-за проведения социологических исследований, что указывает на то, что ливийские граждане не доверяют главе правительства. Это, по словам Малкевича, и стало реальной причиной ареста, в котором участвовали иностранные спецслужбы.