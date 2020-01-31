Дуров рассказал об угрозах, которые влечет использование WhatsApp

Москва, 31 января. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет использование другого известного сервиса — WhatsApp.

Павел Дуров утверждает, что угрозу сохранения тайны переписок представляют бэкдоры — дефекты алгоритма, которые намеренно встраивается в него разработчиком, позволяющие получать несанкционированный доступ к данным пользователя. По словам Дурова, данные ухищрения разработчики могут делать под давлением правоохранительных органов. Российский предприниматель подчеркивает, что их часто маскируют под неожиданно обнаруженные угрозы, и напоминает, что лишь за 2019 год в WhatsApp обнаружили 12 таких сбоев.

Также Дуров отметил, что при смене смартфонов пользователи часто оставляют в облачном хранилище резервные копии данных, которые не шифруются.

Ранее стало известно, что телефон самого богатого человека в мире, предпринимателя Джеффа Безоса был взломан при помощь вредоносного файла, отправленного через видеоролик в WhatsApp. По мнению Павла Дурова, атаку совершило иностранное правительство. Представители компании Facebook, владеющей WhatsApp заявили, что взлому подверглась операционная система iOS, а не их мессенджер.

«Учитывая серьезность ситуации, можно было бы ожидать, что Facebook/WhatsApp извинится и пообещает не сажать бэкдоры в своих приложениях в будущем. Вместо этого они объявили, что виновата Apple, а не WhatsApp», — комментирует ситуацию создатель Telegram.

Как уверяет создатель Telegram, если бы Джефф Безос пользовался его мессенджером, то миллиардера бы не взломали и не шантажировали, передает «Газета.ру».