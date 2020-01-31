Роспотребнадзор опроверг сообщения о первом зараженном коронавирусом в Москве

Москва, 31 января. Роспотребнадзор заявил, что оперативный штаб по коронавирусу прямо опроверг сообщения о первом зараженном в Москве.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что у пациента одной из инфекционных больниц Москвы обнаружен коронавирус нового типа. По данным пресс-службы Роспотребнадзора, эта информация не подтвердилась.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг опубликованные в средствах массовой информации данные об обнаружении новой коронавирусной инфекции у пациента одной из больниц Москвы», — говорится в сообщении.

На данный момент на территории РФ не зафиксировано случаев заражения коронавирусом нового типа.

О вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, китайские власти сообщили в декабре прошлого года. Первые случаи заболевания были зарегистрированы в городе Ухань.

На сегодняшний день число заразившихся на территории КНР достигло 9390 человек, 213 больных погибли от осложнений, вызванных инфекцией. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены в 18 странах мира, среди которых США, Канада, Германия, Финляндия, Франция, Таиланд, Австралия и ряд других государств.

Как пишет «Газета.ру», из-за вспышки коронавируса российские компании, занятые в сфере въездного туризма, могут потерять до 100 млн долларов по итогам первого квартала 2020 года.