Дело сестер Хачатурян хотят переквалифицировать на самооборону

Москва, 31 января. Генпрокуратура Российской Федерации обязала Следственный комитет РФ переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, «что влечет за собой прекращение уголовного преследования».

Сообщается, что заместитель генпрокурора России Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, так как выводы следствия не основаны на всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам инцидента. По мнению Гриня, у сестер Хачатурян выработалась защитная реакция на насильственные действия отца, которые создавали реальную опасность для их жизни, что позволяло им защищаться любым способом. В связи с этим, действия сестер следует рассматривать как совершенные в пределах необходимой обороны, что влечет за собой прекращение уголовного дела.

«При этом, отмечает прокуратура, выявленное у сестер Хачатурян психическое расстройство находится в прямой причинно-следственной связи с действиями Михаила Хачатуряна и расценивается как причинившее тяжкий вред здоровью», — говорит адвокат Мари Давтян.

По словам защиты, следователь обжаловал данное постановление экс-генпрокурору Юрию Чайке, «однако в жалобе было отказано с указанием, что мотив совершения преступления и конечной цели посягательства должным образом не проверен».

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.