С трибуны The Washington Post потребовали освободить российских социологов

Москва, 31 января. Авторитетное американское издание The Washington Post опубликовало полный текст открытого письма Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) в адрес главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа с требованием освободить незаконно удерживаемых в Триполи граждан России.

Газета напоминает, что Саррадж на берлинской конференции по ливийскому урегулированию подтвердил свою приверженность итоговому коммюнике. Согласно документу, он, в частности, должен предпринять меры для освобождения всех незаконно задержанных на территории Ливии.

«Президент ФЗНЦ Александр Малькевич требует от главы ливийского правительства приступить к выполнению своих обязанностей и освободить сотрудников Фонда Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, которые были арестованы ливийскими военными в Триполи в мае 2019 года», — говорится на страницах газеты.

Малькевич отмечает, что сотрудники были задержаны из-за социологических данных, которые им удалось собрать в ходе исследования, что показывает, что ливийские граждане не доверяют главе правительства. Это, по словам Малькевича, и стало реальной причиной ареста, в котором участвовали иностранные спецслужбы.

Фонд не видит правовых оснований для заключения своих представителей под стражу и публикует в письме требование об их немедленном освобождении.

The Washington Post на своих страницах публикует полный текст открытого письма.

Напомним, сотрудники ФЗНЦ с мая прошлого года находятся в частной тюрьме «Митига». Их похитили члены группировки RADA. До настоящего времени официальных обвинений россиянам предъявлено не было, лишь один раз к ним допустили адвоката. Россияне содержатся в тюрьме в не человеческих условиях, они лишены элементарных бытовых удобств, их здоровье подорвано.