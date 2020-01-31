ВОЗ назвала способы предотвращения распространения коронавируса

Брюссель, 31 января. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на заседании чрезвычайной комиссии выработала рекомендации для стран по недопущению распространения коронавируса нового типа.

В решении чрезвычайного комитета ВОЗ говорится, что распространение коронавируса нового типа можно остановить, если все страны примут меры в соответствии с рекомендациями организации.

«Все еще можно прервать распространение вируса, если страны примут меры по раннему распознаванию болезни, изоляции и лечению заболевших, а также отслеживанию их контактов и будут поощрять меры по социальному дистанцированию. Важно отметить, что с развитием ситуации будут развиваться стратегические цели и меры по предотвращению распространения инфекции», — сообщает чрезвычайный комитет ВОЗ.

Накануне Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболеваемости коронавирусом нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. По состоянию на сегодняшний день по всему миру зарегистрировано более 8200 случаев заболевания вирусом, подавляющее большинство из них — на территории Китая. Менее 100 случаев зафиксировано в 18 странах мира. Жертвами осложнений, вызванных коронавирусом, стали более 170 человек. Еще примерно у 12 тысяч человек выявлено подозрение на заболевание.

Напомним, информация о вспышке заболеваемости вирусом неизвестного ранее типа, приводящем к тяжелой форме пневмонии, появилась в декабре прошлого года. Первые случаи были зафиксированы в китайском городе Ухань. По версии специалистов, источником болезни могли стать экзотические животные, которых продают на местных рынках.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на данный момент в России по-прежнему не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.