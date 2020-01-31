В гостинице в центре Москвы 14 китайцев пожаловались на недомогание, ФАН публикует видео

Москва, 31 января. Четырнадцать граждан Китая вызвали скорую помощь из-за недомогания в гостинице Four Seasons в центре Москвы. У некоторых из них высокая температура. У входа в гостиницу сейчас стоят сразу несколько медицинских автомобилей.

По данным источника ТАСС в медицинских кругах, 14 граждан Китая вызвали скорую помощь в гостиницу. Все они пожаловались на недомогание, у некоторых из них — высокая температура. По предварительным данным, у них — ОРВИ.

Все пожаловавшиеся на здоровье китайцы приехали в столицу в качестве туристов.

Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео, снятое около гостиницы. У входа стоят пять автомобилей скорой помощи и две кареты реанимации.

Отметим, ранее в четверг портал Mash, ссылаясь на свои источники, сообщил, что у пациента одной из инфекционных клиник Москвы предварительно обнаружен коронавирус 2019-nCoV. По информации СМИ, вместе с данным пациентом в больницу были доставлены еще несколько человек с подозрением на вирус. Официального подтверждения данной информации не было.

По данным Роспотребнадзора на 30 января, на территории России случаев заболеваний 2019-nCoV не зарегистрировано. В ведомстве подчеркнули, что на границах с Китаем усилен контроль. В среду в региональные организации Роспотребнадзора были доставлены диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса.

Напомним, в декабре 2019 года в Китае была зафиксирована эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что причиной эпидемии является новый тип коронавируса — 2019-nCoV, передавала «Газета.ру». Вирус, попав в организм человека, в первую очередь атакует легкие, вызывает пневмонию. Размножаясь, он разрушает бронхи и альвеолы, человек постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания.