Ирак блокирует размещение американских ЗРС Patriot на своей территории

Вашингтон, 31 января. США на данный момент не имеют возможности разместить ЗРС Patriot на территории Ирака из-за блокировки иракскими властями соответствующего запроса, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

Как заявляет Эспер, власти США обсуждают с Багдадом возможность размещения систем ПВО Patriot после атаки Ирана по американским военным базам. Подчеркивается, что Пентагон должен получить разрешение от правительства Ирака на перемещение оружия. На данный момент, Багдад блокирует запросы американской стороны.

«Мы должны обеспечить разрешение со стороны правительства принимающей страны. Мы должны это разработать и проработать», — заявил глава Пентагона.

Ранее Марк Эспер заявлял, что в нынешнем году Пентагон увеличит финансирование программ по созданию гиперзвукового оружия еще на 5 миллиардов долларов, передает «Газета.ру».

Напомним, что парламент Ирака в начале января проголосовал за вывод иностранной силы из страны после убийства генерала Сулеймани. Он погиб в ходе спецоперации США в ночь на 3 января у аэропорта Багдада. Сулеймани командовал элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Президент США Дональд Трамп лично одобрил проведение атаки, решение он принимал без согласования с Конгрессом.

Иран вскоре после атаки США выпустил ракеты по двум американским военным объектам в Ираке, по последним данным, пострадали около 50 военнослужащих.

Многие эксперты и политологи назвали убийство Сулеймани терактом и призвали, Америку уйти с территории Ближнего Востока.