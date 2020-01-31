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Пентагон заявил об отказе полностью выводить американские войска из Африки

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Пентагон заявил об отказе полностью выводить американские войска из Африки

Вашингтон, 31 января. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не будут полностью выводить свои войска из Африки для переброски их в другие регионы ради противодействия России и КНР.

Об этом Эспер заявил в четверг, выступая на брифинге перед журналистами. По его словам, решение о частичном выводе американских войск из стран Африки находится в процессе обсуждения. Глава Пентагона высказал пожелание, чтобы оно было принято в соответствии со Стратегией национальной обороны США.

«Существуют разные задачи в зависимости от театра военных действий. Для Африканского командования Вооруженных сил США — это борьба с терроризмом, для Южного командования — борьба с распространением наркотиков. Мы должны убедиться, что правильно расставляем приоритеты. Речь идет о корректировке количества наших сил и их размещения, чтобы больший акцент делался на соперничестве великих держав и меньший — на контртеррористических операциях», — сказал министр.  

Ранее часть американских законодателей в ходе слушаний в сенате США высказали обеспокоенность по поводу вероятных планов Пентагона сократить численность воинского контингента в Африке.

Пентагон заявил об отказе полностью выводить американские войска из Африки

Таким образом, министерство обороны США в открытую констатирует, что главная цель Вашингтона на африканском континенте состоит не в борьбе с терроризмом и незаконными вооруженными формированиям, а в противодействии усиливающемуся влиянию России и Китая, установлении подконтрольных Соединенным Штатам политических режимов, а также контроле за природными ресурсами, такими, к примеру, как ливийская нефть.

Напомним, в октябре прошлого года в Сочи прошел масштабный саммит «Россия — Африка», в котором приняли участие лидеры более 40 африканских государств. В ходе форума обсуждались важнейшие вопросы международной повестки, искались способы решения актуальных проблем, заключались договоренности, основанные на принципах взаимной выгоды и уважения.

Как заявил российский лидер Владимир Путин, «Москва поддерживает стремление африканских государств проводить независимую самостоятельную политику без подсказок извне».

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Источник: ТАСС
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