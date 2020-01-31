Оливер Стоун назвал США «силой зла» для простых людей

Москва, 31 января. Американский режиссер Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа выразил сожаление тем фактом, что Соединенные Штаты стали для простых людей «силой зла».

«Должен сказать с сожалением (поскольку я люблю свою страну!), что мы стали силой зла. Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей. Для людей… Для людей! Для простых людей! И из этого ничего не получится. Я знаю, что не получится. Это вернется к нам бумерангом», — заявил прославленный режиссер.

Стоун сообщил, что сегодня многие американцы недовольны нынешней ситуацией в стране. По его мнению, в США с такой избирательной системой вряд ли можно кардинально изменить политическую организацию.

Кроме того, он обратил внимание на коррупцию, действующую в США, при которой «покупают СМИ, с помощью денег покупают кандидатов».

«В Америке много коррупции, намного больше, чем в любой другой стране мира. Они говорят о России как о коррумпированной стране, но я считаю, что в США существует мощнейшая коррупция. Просто невероятно. И это настоящий массовый гипноз. Можно сказать людям, что у нас демократия, а на самом деле всем правят деньги», — заявил он.

Напомним, Стоун снял несколько документальных фильмов, главным действующим лицом в которых был российский президент Владимир Путин. В 2016 году вышла картина «Украина в огне», рассказывающая о событиях в стране в 2014 году.

В июле прошлого года состоялась премьера документального фильма об Украине после Майдана «В борьбе за Украину», передавала «Газета.ру». Дословно название фильма Revealing Ukraine переводится как «раскрывая» или «разоблачая» Украину. В документальном фильме Стоун попытается выяснить причины затянувшегося кризиса в стране.

Отметим, в рамках интервью с президентом РФ для фильма «В борьбе за Украину» Стоун предложил Путину стать крестным отцом его дочери. В ответ российский лидер уточнил, хочет ли она быть православной.

«Мы сделаем ее», — настаивал американский режиссер.

Путин настоял, что в данном вопросе важно мнение девушки.