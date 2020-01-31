В США зафиксировали первый случай передачи коронавируса от человека к человеку

Чикаго, 31 января. Первый случай передачи коронавируса от человека к человеку зарегистрирован в США, сообщает телекомпания CNBC ссылаясь на Центр по контролю над заболеваниями и сотрудников департамента здравоохранения штата Иллинойс.

Сообщается, что заболевший — 60-летний мужчина, жена которого недавно вернулась из Китая. Это шестой зарегистрированный случай заражения коронавирусом в Соединенных Штатах.

Как передает Chicago Tribune, зараженная пара находится в больнице. Состояние мужчины оценивается как стабильное, а женщина «чувствует себя достаточно хорошо».

Первый случай передачи коронавируса от человека к человеку был зарегистрирован в Европе на прошлой неделе. 33-летний житель Германии заразился во время деловой встречи, в которой участвовала женщина, приехавшая из Шанхая. Возвращаясь в КНР, на борту самолета она почувствовала себя плохо и по возвращению домой у нее был обнаружен вирус.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Россельхознадзор принял решение приостановить ввоз экзотических и декоративных животных из Китая. Данная мера вводится с 30 января и пока будет действовать в течение месяца.

Напомним, в декабре 2019 года в Китае была зафиксирована эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что причиной эпидемии является новый тип коронавируса — 2019-nCoV. К настоящему моменту количество зараженных превышает 7 тыс. человек, более 170 скончались. Кроме того, случаи заражения китайским коронавирусом были зафиксированы в Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.