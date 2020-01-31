Порошенко решил не идти на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе

Киев, 31 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко не явится на допрос в Государственное бюро расследований Украины 31 января, так как в этот день будет в командировке за пределами страны.

Ранее бывший украинский президент отмечал, что придет на допрос в Госбюро, если будет в этот день будет на территории Украины. На 31 января был назначен допрос Порошенко в качестве свидетеля по делу об инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Порошенко до позднего вечера 3 февраля 2020 находится в командировке за пределами Украины и не может прибыть по вызову по уважительной причине», — сообщает пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность».

Сообщается, что адвокат экс-главы государства Игорь Головань официально проинформировал об этом следователей.

Госбюро расследований Украины отмечает, что в общей сложности Петр Порошенко не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах. В Госбюро ранее заявляли, что в случае дальнейших неявок на допросы будут вынуждены применить меру принудительного сопровождения.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что НАБУ возбудило дело, которое касается фактов хищения и легализации международной финансовой помощи в момент нахождения Порошенко на пост главы государства. Также в этом деле фигурирует имя бывшего американского президента Барака Обамы.