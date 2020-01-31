Оливер Стоун рассказал о преимуществах RT перед американскими СМИ

Москва, 31 января. Американский режиссер Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа выразил свое возмущение отношением в Соединенных Штатах к работе СМИ.

«Я хочу сказать, что в настоящее время канал RT предлагает качественную информацию, и тем не менее его постоянно высмеивают в моей стране. До меня доходит искаженная, крайне искаженная информация. Я могу читать американскую прессу, но все СМИ всегда пишут одно и то же», — подчеркнул он.

По словам прославленного режиссера, американская пресса оставляет без внимания альтернативные точки зрения. Такое положение дел Стоун назвал возмутительным.

«В итоге люди глупеют на глазах», — заявил режиссер.

Напомним, что в июле состоялась премьера документального фильма Стоуна и российского режиссера-документалиста Игоря Лопатенка об Украине после Майдана «В борьбе за Украину». Дословно название фильма Revealing Ukraine переводится как «раскрывая» или «разоблачая» Украину. В документальном фильме Стоун попытается выяснить причины затянувшегося кризиса в стране.

Фильм рассказывает о преступлениях бывшей украинской власти. Главными действующими лицами картины стали президент России Владимир Путин и лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

В 2016 году Путин уже давал интервью американскому режиссеру для фильма «Украина в огне». В нем рассказывалось о событиях в стране в 2014 году. Кроме того, в 2017 году Стоун представил фильм о Путине. Лента была снята на основе его встреч с российским президентом.

Сам Стоун заявлял позднее, что очень гордится интервью с российским президентом. Он добавил, что американцы могут проявлять глупость в отношении других стран, однако «в случае с Россией их глупость смертельна». Стоун также заявил, что не верит в так называемое «вмешательство РФ» в выборы в США.