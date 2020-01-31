Путин пообещал включить представителей муниципалитетов в Совет по нацпроектам

Москва, 30 января. Глава Омска Оксана Федина обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой включить представителей муниципалитетов в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент пообещал выполнить просьбу.

На заседании Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления мэр Омска выступила с инициативой включить представителей муниципалитетов в Совет по национальным проектам, чтобы у властей на местах была возможность лучше планировать свою работу в рамках реализации федеральных программ.

«Мы сделаем это. Обязательно включим представителей муниципалитетов в этот совет», — ответил на предложение Фединой Владимир Путин.

Как сообщает «Газета.ру», Владимир Путин также пообещал выделить из резервного фонда 1 миллиард рублей на конкурс проектов местного самоуправления.