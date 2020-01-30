Боевики обстреляли 18 населенных пунктов сирийских провинций Латакия, Хама и Идлиб

Идлиб, 30 января. Боевики в нарушение режима прекращения боевых действий открыли огонь по 18 населенных пунктам сирийских провинций Латакия, Идлиб и Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, вновь продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксировано 42 обстрела. Боевики совершили обстрелы 18 населенных пунктов провинций Латакия, Хама и Идлиб.

Ранее в четверг Федеральное агентство новостей сообщало, что в провинции Идлиб сирийская армия в ходе продвижения освободила от джихадистских бандформирований поселения Джубас и Мардых в двух километрах от города Серакиб. Под контроль правительственных сил также перешел участок автомагистрали М-5, которая связывает провинции Алеппо и Даръа. Авиация ВВС Сирии наносят точечные удары по расположениям джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой»1).

1 Организация запрещена на территории РФ.