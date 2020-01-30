Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака

Алеппо, 30 января. Военная полиция и армейская авиация РФ провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасака вдоль границы с Турцией, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В рамках выполнения условий меморандума, заключенного РФ и Турцией 22 октября прошлого года, подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам: Аджами — Эль-Хутта — Мешерфа — Тлейла — Абу-эль-Кафт — Эль-Бира — Харуфия-Кебир — Хамир-Лабда — Кабер-Кебир — южная окраина Мембидж — Курд-Тахтани — Бозгекли — Мешерфет-эль-Буайр — Делиафар — Халед-эль-Хиджан — Маисра — аджами; Аджами — Козджали-Кебир — Абу-эль-Кафт — Хамир-Лабда — Кабер-Кебир — южная окраина Мембидж — Умм-эс-Сафа — Зуб-Альбин — Аджами в провинции Алеппо.

В провинции Хасака по маршруту: Камышлы — электростанция Мабрук — Камышлы.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес — аэродром Метрас — Швайхан — Айн-Исса — Мишрака — Хак-эль-Сура — Ат-Табка — Бир-Хамид-эль-Али — аэродром Квайрес; аэродром Камышлы — Шейрек — Деллик — Касра — Духайт — Телль-Бум — Салам-Алайк — Шейрек — аэродром Камышлы.

22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание контртеррористической операции Анкары «Источник мира». В соответствии с меморандумом 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода незаконных вооруженных формирований курдов. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.