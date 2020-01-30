Telegram-канал Mash сообщил о первом случае заражения коронавирусом в России

Москва, 30 января. У пациента одной из инфекционных клиник Москвы предварительно обнаружен коронавирус-2019-nCoV. Как сообщает портал Mash, ссылаясь на свои источники, анализы якобы были подтверждены.

По информации СМИ, вместе с данным пациентом в больницу были доставлены еще несколько человек с подозрением на вирус. Все они были отправлены в стационар.

«Бригаду медиков послали на карантин, власти пока официально не подтвердили эту информацию», — пишет Mash.

Министерство здравоохранения Российской Федерации ранее назвало лекарственные средства, рекомендованные для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. В перечне указаны три препарата: противовирусное средство Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир, применяемый для лечения ВИЧ-инфекции, и рекомбинантный интерферон бета-1b, который используют для изменения течения рассеянного склероза.

Распространение пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV, началось в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число жертв вируса превысило 170 человек, количество зараженных превышает отметку в 7 тысяч.