Мишустин прибыл в Алма-Ату на заседание ЕАЭС

Алма-Ата, 30 января. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату, где 31 января состоится заседание Евразийского межправительственного совета.

У Михаила Мишустина также запланировано выступление на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики», посвященному вопросам взаимодействия цифровых систем в целях поддержки инноваций и технологического предпринимательства.

Это первый зарубежный визит Мишустина в качестве главы правительства РФ. В заседании также примут участие главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии (на правах страны-наблюдателя), а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.

Сообщается, что на заседании будут обсуждаться вопросы совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС, в том числе взаимодействия в таможенном регулировании и формированию общих рынков объединения.

«Планируется обсудить ряд инициатив по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве и совершенствованию применения защитных мер с учетом международных практик и опыта многосторонних интеграционных объединений», — сообщают в Кабмине РФ.

Как ранее сообщили в пресс-службе правительства России, в Алма-Ате Михаил Мишустин проведет двусторонние встречи главами правительств Белоруссии, Армении, Казахстана и Молдавии.