ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

Женева, 30 января. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ продолжает верить, что КНР под силу остановить вспышку смертельного вируса.

Как сообщает RT, ранее из-за распространения коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российско-китайской границы на Дальнем Востоке. Как сообщает Роспотребнадзор, на территории России случаев заболеваний коронавирусом 2019-nCoV не зарегистрировано.

Распространение пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV, началось в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число жертв вируса превысило 170 человек, количество зараженных превышает отметку в 7 тысяч.

Носители вируса находятся не только в пределах КНР — случаи заболевания были зарегистрированы в США, Таиланде, Канаде, Сингапуре, Южной Корее и других государствах. У больных отмечаются такие симптомы, как повышенная температура, кашель и одышка.