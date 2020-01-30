Случаев заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано

Москва, 30 января. На территории России случаев заболеваний коронавирусом 2019-nCoV не зарегистрировано, на границах с Китаем действуют повышенные меры безопасности, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в четверг.

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) [в России] не зарегистрировано», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно официальным данным китайского комздрава, которые озвучивает Роспотребнадзор, по данным на 30 января, «зарегистрировано 7 711 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 29%». Жертвами вируса стали 170 человек (2,2%). В ведомстве отметили, что эти цифры ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году).

Заболевания коронавирусом подтверждены в 15 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

В ведомстве напомнили, что с первых дней распространения вируса был усилен контроль на пунктах пропуска через границу с Китаем. В среду в региональные организации Роспотребнадзора были доставлены диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса.

Все пассажиры с температурой, прибывшие из КНР, «в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию». На сегодняшний день карантин прошли 184 человека. Ни у одного из них «коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано».

Напомним, в декабре 2019 года в Китае была зафиксирована эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что причиной эпидемии является новый тип коронавируса — 2019-nCoV, передавали «Известия». Вирус, попав в организм человека, в первую очередь атакует легкие, вызывает пневмонию. Размножаясь, он разрушает бронхи и альвеолы, человек постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания.

Министерство здравоохранения РФ ранее назвало лекарственные средства, рекомендованные для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, передавала «Газета.ру». В перечне указаны три препарата: противовирусное средство Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир, применяемый для лечения ВИЧ-инфекции, и рекомбинантный интерферон бета-1b, который используют для изменения течения рассеянного склероза.