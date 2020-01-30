Турецкая военная поддержка террористов ПНС Ливии за январь в деталях

Федеральное агентство новостей продолжает следить за турецкой агрессией в Ливии и подводит итоги вмешательства за уходящий месяц. Начиная с этого года Анкара усилила оказание поддержки нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС), террористический режим которого защищают вооруженные группировки. С этого года правительство Турции начало уже на официальном уровне помогать триполитанским властям, вводя в страну своих военных.

Турецкий террор

Турция с прошлого года начала оказывать поддержку так называемому ПНС, высылая им боевиков из Сирии, вооружение и военную технику. С началом 2020 года обороты начали только расти. Турецкая агрессия усилилась не только скрытно, но и у всех на виду. 2 января этого года Турция по соглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана и главы ПНС Файеза Сарраджа начала перебрасывать своих военных на помощь террористическому режиму.

Спустя несколько дней стало известно, что турецкие разведывательные службы стали первыми, кто официально попал на территорию, контролируемую триполитанскими бандформированиями. Однако военные подразделения не отставали от них и прибыли несколько позже. Впоследствии прозвучало заявление от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, что от его страны направят военспецов, советников и технический персонал для поддержки ПНС.

Теперь турецкая поддержка ПНС стала одной из основных. Силы Анкары уже проникли в правительство триполитанской власти. Настолько, что силы специального назначения из Турции прибыли в Триполи, чтобы защищать триполитанских чиновников, и в частности главное лицо террористической «власти» — Файеза Сарраджа.

Как стало известно со слов боевика из Мисураты Фараджа Даррата, чьи слова привело издание alsaaa24 7 января, на направлении Салах ад-Дин в Триполи против ЛНА на тот момент сражались 150 турецких солдат. В результате силы батальона Тарик ибн Зияд захватили в плен несколько боевиков сил ПНС в Триполи.

В середине января председатель Высшего Государственного Совета, находящегося в Триполи, Халед Мишри заявил «The New York Times», что на подконтрольных бандформированиям ПНС находится около 1 000 турецких военнослужащих. Среди них могут находиться арабоговорящие этнические туркоманы, проживающие у сирийской границы.

Сирийские боевики

Присутствие сирийских боевиков резко возросло на территории Ливии в этом году. Начиная с января из Анкары начались множественные переброски протурецких террористов, которые начали высылаться в большом количестве. В первое время Эрдоган пообещал ПНС Ливии перебросить не менее 8 000 сирийских боевиков.

В первые дни января стало известно, что для поддержки ПНС готовится 1 600 сирийских наемников, которые проходят подготовку в турецких лагерях перед отправкой в Ливию. Также в первые дни было отправлено около 250 сирийских боевиков из Стамбула в Триполи рейсом 5A-LAT компании «Ливийские авиалинии». В последующем это число высылаемых бойцов стало быстро расти.

Спустя несколько дней Турция отправила еще 260 боевиков, о чем сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Они отправлялись гражданскими рейсами без указания в расписании. Один из пользователей Twitter сообщил, что из Стамбула в Мисурату только за одно утро было совершено два вылета с боевиками из Сирии. Первый самолет принадлежит авиакомпании «Afriqiyah Airway», второй – компании «Petro Air», относящейся к Национальной нефтяной корпорации (ННК) в Ливии.

Позже издание The Guardian сообщило о крупной отправке 2 000 сирийских боевиков. Всех их перевозили партиями, в которые входили члены второй дивизии из вооруженной группировки «Сирийская национальная армия», которая состоит из бойцов из запрещенной в РФ террористической организации «Джехбат Ан-Нусра». Впоследствии из этих наемников предположительно была сформирована дивизия имени Омара аль-Мухтара. Этот казненный в 1931 году военачальник популярен среди сирийцев.

По заявлению журналистки Линдси Снелл, сирийским боевикам в Ливии платят 2 000 долларов США в месяц. Помимо денег Турция выдает наемникам сотовые телефоны с сим-картами, на которые уже внесено 300 турецких лир. Это необходимо для того, чтобы их кураторы могли отслеживать звонки, и знать, кто хочет ехать воевать с ЛНА, а кто нет.

В последнее время Турция для усиления ПНС готова использовать и террористов из «Исламского государства»1. Пока же, по словам пресс-секретаря ЛНА Ахмата аль-Мисмари армия ПНС разрослась уже до 8 000 наемников из Сирии.

Тем временем самолеты не прекращают вылетать из Турции в Триполи. Воздушная гавань открыта для них даже в то время, как закрылись все гражданские перелеты, потому что сейчас аэропорт «Митига» превратился в военную базу. 24 января самолет компании Libyan wings в Стамбул, несмотря на то, что в это время над этим воздушным пространством работала бесполетная зона.

Всего с 23 по 29 число в закрытых аэропортах в Триполи и Мисурате приземлилось 136 самолетов. Из них 4 грузовых и 12 частных.

Отметим, что такие поставки живой силы не могли не пройти бесследно, и в сеть начали утекать доказательства, подтверждающие это.

Одно из крупных доказательств переброски боевиков в поддержку Правительства национального согласия (ПНС) появилось совсем недавно. Al-Arabia опубликовало видео из самолета, набитого протурецкими террористами из Сирии. Большинство из них уже были одеты в военную форму. Некоторые личности попытались скрыть свои лица, однако основные силы протурецких бандитов даже не стали скрывать своего присутствия.

Отметим, что по данным французского радио «RFI», основную массу сирийских боевиков в Ливию доставляют авиакомпании, принадлежащие Абд аль-Хакиму Бальхаджу — «Afriqiyah Airlines» и «Ajniha». Этот человек известен своими связями с исламскими радикальными группировками. Эти наемники вербовались через регистрационные офисы в различных районах на севере Сирии, и особенно в Африне, который находится под контролем Турции.

Сами сирийские наемники даже не пытаются скрыть свое присутствие в Триполи. Недавно они сняли видео, как едут по дороге в столице Ливии вместе рядом с обычными гражданами. Однако мирного существования боевиков с ливийцами не происходит. Вооруженные и плохо обученные бандформирования ведут бои на мирных улицах города, даже не опасаясь, что они могут кого-то убить или ранить.

Есть и прямые факты о нападении сирийских боевиков на горожан. Наемники захватывают чужие дома, имущество граждан, и нападают на людей, чтобы потом получить за них выкуп.

Военные поставки

Турецкие поставки военной техники и вооружения поступают боевикам ПНС уже больше года. Все рейсы из Турции в Ливию фиксируются на сайте flyradar, из-за чего за ними могут следить любой человек. Один из таких неравнодушных пользователей написал пост в своем Твиттер, что компания «Aerotranscargo», чьи самолеты Boeing-747 используются для незаконной переброски оружия для ПНС, вылетела недавно в Ливию. Всплывшая информация о незаконной деятельности разозлила начальство организации, и они обратились с просьбой удалить контент пользователя к руководству соцсети, о чем он заявил впоследствии.

Происходят случаи, когда турецкое вооружение не доходит до своего адресата – бандформирований Правительства национального согласия. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Туниса Халед Хаюне 8 января в эфире тунисской радиостанции «аш-Шамс» сообщил о конфискации оружия от Анкары. По его заявлению, переправляемые в Ливию ящики захватили в городе Бени Хедаш провинции Маденин. Также были задержаны 5 контрабандистов, ответственных за этот груз.

По словам представителя МИДа Туниса, это не первый случай конфискации турецкого оружия для триполитанских бандитов. Ранее, 4 и 5 января, также было изъято 35 штурмовых винтовок из транспортного средства. Несколько лиц, причастных к перевозке вооружения, уже арестованы.

Вся военная техника для боевиков ПНС перебрасывается по морю на судах из Турции. Внутри приходящих грузовых судов скрыто множество военной техники, пересылаемой для бандформирований. На опубликованной записи можно увидеть, что грузовой отсек максимальной забит бронетранспортерами и другими боевыми машинами.

Недавно было сообщено о прибытии двух турецких плавсредств, которые привезли танки и военные грузовики. По данным источника, бригады ПНС взяли на себя обеспечение их прибытие в порт Триполи и доставки в переоборудованный в военную базу аэропорт «Митига».

16 января в морском порту Триполи проходила разгрузка боеприпасов и военных грузов на гражданские грузовики с судна SINGLE EAGLE. Работы проходили под усиленной охраной вооруженных группировок. Изначально танкер отправлялся из Турции в Алжир, но позже изменило свой курс, добравшись до занимаемого боевиками ПНС порта. При этом после захода в прибрежные воды навигационные сигналы были отключены.

Нельзя не отметить, что мирные жители не редко видят картины, как перед их окнами проезжает выгруженная с портов военная техника. Получившие ее бандформирования ПНС транспортируют грузы из Турции по ночам, перевозя в больших колоннах для защиты.

Турецкие трофеи

Присутствие турецкой военной поддержки часто фиксируется на фото и видео. В частности, когда присланную для боевиков техническую поддержку бросают использующие ее бойцы. Таким образом еще первого января появились сообщения, что силы ЛНА уничтожили Kirpi II — Бронетранспортер турецкой армии.

Начиная с этого года ливийские солдаты сделали не мало фотографий с турецкой техникой. Часть из них оказалась на ходу. Один из образцов такой машины в итоге попал на прошедший недавно митинг в Бенгази, где граждане могли сами лично ознакомиться каким образом Турция помогает приносить мир в Ливию.

Террористические силы ПНС также нападают на ливийских военных с помощью турецких БПЛА. 7 января появилась информация, как вылетевший из аэропорта Мисураты беспилотник ударил по населенному пункту Бувайрат аль-Хуссун, где находились бойцы ЛНА. В результате один из военных погиб и трое получили ранения.

Не мало беспилотников удалось сбить перед тем, как они нанесут свой смертельный удар. На следующий день один из БПЛА удалось сбить с помощью ПВО.

Реакция на турецкую агрессию

Турецкое вмешательство в дела Ливии еще с прошлого года становится предметом дискуссии для мировых держав и простых граждан. В этом же году оно достигает своего пика, когда простые горожане начинают выходить на митинги против захватнических действий Турции. При этом руководство Правительства национального согласия никак не пытается примирить враждующие стороны. Наоборот, в подконтрольных ими городах выставляются отряды, запрещающие людям выходить на демонстрации.

Позже стало известно, что из-за роста анитурецких настроений у горожан Триполи, в столице развернули полицейские силы для предотвращения митингов. Однако уставшие от террористического режима люди выходили на акции, чтобы заявить свой протест

Отметим, что многие ливийские племена и политики осудили решение Файеза Сарраджа привести в страну турецкую агрессию. Третьего января митинги проходили в таких городах Ливии, как Бенгази, Тобрук, Шихат, аль-Мардж, Тархуна, аль-Асабиа. Люди выходили на улицы с транспарантами, и высказывались о соглашении между главой ПНС и Эрдоганом как о предательстве ливийского народа. Также они назвали турецкую агрессию возвращением османского колониализма.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн выпустили заявление, в котором осудили вмешательство Турции и нарушение суверенитета и независимости любой арабской страны. Четверка стран потребовала от международного сообщества собрать все силы для поддержания безопасности, стабильности стран и народов региона и мира в целом.

Лига арабских государств, в свою очередь, сообщила, что решение турецкого парламента о вводе своих войск в Ливию игнорирует постановление от 31 декабря международной организации. В нем значится, что недопустимо иностранное вмешательства, которое приведет к облегчению перемещения террористов в Ливии и будет способствовать сохранению нестабильности и представлять угрозу для соседних стран.

Однако несмотря на все попытки государств остановить турецкую агрессию, мира удалось добиться лишь после встречи Халифы Хафтара и Файеза Сарраджа в Москве 13 января. После этого перемирие в стране продолжает сохраняться, однако силы ПНС накануне заявили, что готовы начать атаковать Ливийскую национальную армию. В свою очередь военные все еще готовы сохранять режим прекращения огня.

1 Организация запрещена на территории РФ.