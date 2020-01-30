МВД предложило расширить список наркосодержащих растений

Москва, 30 января. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов МВД Российской Федерации был размещен проект «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств».

Сообщается, что перечень наркосодержащих растений будет дополнен в связи с распространением в среде наркопотребителей таких растений, как «Диплоптерис кабрерана», «Психотрия зеленая», «Ибога» и «Банистериопсис каапи».

«Указанные растения содержат наркотические средства диметилтриптамин, ибогаин и гармин, которые включены в Перечень наркотических средств утвержденный постановлением правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681», — говорится на официальном сайте МВД.

Также отмечается, что на международном наркорынке начал активно распространяться синтетический каннабиоид MMB-022, факты изъятия которого уже были зарегистрированы в России.

В связи с этим проектом постановления правительства РФ, предполагает установить меры государственного контроля в отношении ряда растений и средств в целях защиты общества.

Как сообщает RT, на Ямале суд вынес приговор троим участникам организованной преступной группы, которые занимались незаконным распространением синтетических наркотиков. В ходе расследования у преступников были изъяты наркотические средства общей массой около 400 граммов.