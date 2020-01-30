Россияне рассказали, как коронавирус влияет на жизнь Китая. ФАН-ТВ

Китайский коронавирус набирает обороты. На сегодняшний день заболело более 8000, 171 человек погиб. В китайских городах по-прежнему находится немало российских граждан, которые по разным причинам не могут выбраться из осажденных вирусом городов. Вот, что они рассказывают об обстановке в различных регионах КНР.

«Обстановка на самом деле здесь складывается немного пугающей, потому что в наших СМИ говорят, что очень много зараженных и умерших людей. Улицы пустые. Все ходят в масках, их раскупают очень быстро, они стоят невероятных денег. Цена возросла в разы. Одна маска может стоить от пятисот рублей, а то и тысячу», — рассказывает наш соотечественник Алискер, который сейчас находится в провинции Гуйлинь.

Кто-то совсем не паникует, и сообщает, что не так страшен черт, как его малюют.

«Обстановка на самом деле в стране спокойная, мне кажется больше нагнетает СМИ других стран, таких как Россия, Казахстан, Украина поднимает лишнюю шумиху и панику. Власти Китая предпринимают все меры по сдерживанию данного вируса. Непосредственно в нашей провинции все тихо, рекомендуют носить маски, чаще мыть руки, быть спокойным и не посещать людные места, типа клубов, баров и так далее», — отмечает Алексей.

Разделяет это мнение и Кирилл, также находящийся в провинции Гуаньси.

«Я считаю, что правительство Китая принимает абсолютно все возможные меры для устранения данного вируса. Считаю, что правительство Китая — большие молодцы, поэтому я не боюсь. Но правительство советует носить маски, чаще мыть руки, и все будет хорошо», — добавляет россиянин.

Пресекая случаи массового заражения, власти перекрывают социально-значимые объекты, где собирается огромное количество людей.

«Вход в центральный парк города Гуйлиня, как и все остальные достопримечательности нашего города, закрыт для посещения из-за вспышки вируса. Парковки пустые, народа нет, потому что новогодние праздники. Набережная полностью перекрыта, здесь висит объявление о том, что на набережную нельзя проникать ни под какими условиями, все перекрыто», — рассказывает россиянин Алексей.

Во многих провинциях, в местах массового скопления людей у посетителей при входе меряют температуру.

«В общем, в городе Чжухай, юг Китая, меры предосторожности очень просты. Здесь люди менее боязно относятся к данной инфекции, поэтому здесь носят маски, измеряют температуру в самом людном месте, то есть это гипермаркеты, магазины, либо просто какие-то точки скопления людей, а также обрабатывают руки антисептиком. Антисептик везде есть, он на спирту, с этим все здесь хорошо», — добавляет он.

Будем надеяться, что слово «хорошо» мы будем слышать как в Китае, так и во всем мире.