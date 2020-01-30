Режиссер Боб Джек рассказал, как русские обходят американцев в фильмах для взрослых

Москва, 30 января. Режиссер фильмов для взрослых и семикратный обладатель «Оскара» в adult-индустрии Боб Джек со смехом прокомментировал слова депутата Госдумы Виталия Милонова, раскритиковавшего российских актеров фильмов для взрослых Юлию Чиркову и Алексея Маетного. По его словам, представители США давно признали превосходство российских актеров в этой индустрии.

Чиркова и Маятный получили ранее «Порно-Оскар», который им вручи за съемки в групповых сценах. Выступая на круглом столе в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», Милонов призвал «арестовать и отправить, например, в колхоз, коровник» актеров.

Боб Джек в интервью Nation News отметил успехи российских актеров, подчеркнув, что в этой индустрии они добились больших успехов.

«В этой индустрии даже США, наши вечные конкуренты, будут нас догонять. Это уже не первый «Оскар» у русских. Причем его выдают сами американцы, признавая наше первенство. Мы — лидеры. Маетный не впервые получает такую награду. Надо признать, я сам получал ее семь раз — как лучший иностранный режиссер», — похвастался Боб Джек.

Критика Милонова режиссера повеселила. По его мнению, это отличный пиар. На слова парламентария он не обижается, подчеркивая, что Чиркова и Маетный заслужили награду благодаря непосильному труду и актерскому таланту.

«В фильмах для взрослых нужно не только показать виртуозность актеров, различные техники. Это как в фигурном катании — сцена начинается, продолжается, а потом финал. Все эти элементы должны быть выполнены на высший балл», — рассказал он.

Напомним, россиянин Алексей Маетный получил награду AVN Awards за роль в фильме для взрослых. В этот раз уроженец Петербурга стал лучшим в категории «Лучшая сцена втроем», всего же в активе россиянина уже пять подобного рода наград, полученных им за последние два года, сообщает RT.

Работающая под псевдонимом Джиа Лисса российская порноактриса Юлия Чиркова победила в категории «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме». Церемония вручения премии AVN Awards прошла в Лос-Анджелесе 26 января, передавала «Газета.ру».