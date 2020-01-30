«Единая Россия» добилась отставки двух керченских чиновниц после истории с «хлебом»

Керчь, 30 января. Чиновницы, вручившие проживающим в Крыму блокадникам Ленинграда батоны, подали заявление об увольнении, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

Ранее в социальных сетях появились фотографии, где две крымские чиновницы вместо того, чтобы полноценно поблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Общественность была возмущена и тем, что чиновницы были одеты в дорогие шубы.

«Закономерный итог. «Единая Россия» добилась отставки двух чиновниц «в шубах», взорвавших сегодня паблик. Дамы написали заявление по собственному желанию. Справедливое решение. Хватит уже такого «хлеба» и таких «зрелищ», — сообщает Telegram-канал партии.

Ранее зампредседателя крымской общественной палаты Александр Форманчук заявил, что чиновники унизили керчан, сообщают «Известия». По его словам, к блокадникам требуется особое отношение, чиновникам необходимо думать об уходе и дополнительной помощи в отношении этой категории граждан.