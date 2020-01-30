Захарова объяснила болгарскому журналисту, почему она не идет с ним в театр

Москва, 30 января. Болгарский журналист озадачил официального представителя министерства иностранных дел РФ Марию Захарову, поинтересовавшись, почему она отказывается сходить с ним в театр.

Корреспондент отметил, что ждет совместного похода в театр на протяжении последних трех лет, поскольку его бабушка очень этим интересуется. Столь неожиданный и личный вопрос несколько сбил с толку дипломата.

«Есть вопросы, которые ставят в тупик», — призналась Захарова после паузы.

Однако официальный представитель МИД России довольно быстро нашлась и добавила, что болгарский журналист за все эти три года не предложил ей достойной постановки, пишет «Царьград».

Отметим, что в четверг Захарова выступила на брифинге, в ходе которого затронула ряд политических тем. В частности, она прокомментировала заявления украинских политиков о роли СССР во Второй мировой войне. Так, бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Сталин встречался с Гитлером во Львове, а действующий президент Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании войны и Холокосте.

Слова Зеленского Захарова назвала предательством своего народа, а Кравчуку посоветовала почитать учебник по истории. Представитель МИД РФ с сожалением отметила, что в последнее время многие иностранные политики занимаются переписыванием истории, не задумываясь о последствиях. Они закладывают мину замедленного действия под весь существующий миропорядок. В частности, они могут подорвать решения Нюрнбергского трибунала.