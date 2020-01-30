Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

Минск, 30 января. Власти Белоруссии повысили тарифы на транзит российской нефти через территорию республики. Об этом сообщил глава министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Владимир Колтович.

Министр отметил, что Москва и Минск не смогли согласовать тариф на транзит российской нефти, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был ранее был принят белорусской стороной. По его словам, с 1 февраля тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии увеличиться на 6,6%.

«Переговоры закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше шести процентов, по-моему, 6,6%», — пояснил Колтович.

Напомним, в начале января 2020 года Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию в связи окончанием срока действия договора. При этом Москва и Минск не смогли заключить новые контракты, регламентирующие работу стран в нефтегазовой сфере.