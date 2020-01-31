Сирия, 31 января. Сирийская армия освободила еще два поселения Идлиба на пути к Серакибу. Трое детей погибли в лагере «Аль-Хол» в Хасаке за последние сутки. Теракт в городе Тель-Абъяд на севере Ракки убил трех гражданских, еще семь пострадали. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят удары по опорным пунктам радикалов в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере Хамы, по неподтвержденным данным понесли потери под Маарет-ан-Нуманом на юге Идлиба и отразили попытку контратаки джихадистов на юго-западе Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: обменялись ударами с курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» в Хасаке, потеряли трех членов спецназа и направили в кантон Африн подкрепления.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: направила к позициям сирийской армии и союзных бойцов террориста-смертника в Идлибе, предприняли попытку прорвать линии обороны САА в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за убийство высокопоставленного члена «Демократических сил Сирии» (SDF) в Дейр-эз-Зоре и подозревается в еще одном нападении в провинции.

Курдские вооруженные формирования: изгнаны из поселка в Дейр-эз-Зоре взбунтовавшимися местными жителями, совершили вылазку в Алеппо в зоны контроля протурецких отрядов.

Провинция Дамаск

Как передает государственное новостное агентство SANA, саперы инженерного подразделения сирийской армии в ходе работ по разминированию в поселке Ялда в окрестностях города Дамаск, обнаружили схрон боеприпасов джихадистов. Как передают корреспонденты, военнослужащие извлекли из тайника ракетные снаряды и взрывчатку, завернутые в металлизированную фольгу, всё – американского производства. Помимо ракетных снарядов в тайнике были обнаружен запас боеприпасов, минометные установки, автоматические винтовки и патроны различных калибров, а также средства противовоздушной обороны.

Провинция Алеппо

Утром боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» в ходе ночных боев сумели частично занять окрестности города Хан-Туман и позиции у завода по производству булгура. Позднее подразделения сирийской армии оттеснили их к начальным позициям. Авиация ВВС Сирии наносит точечные удары по укрытиям боевиков в районе поселка Зейтун и разрушила несколько укрепленных огневых точек, как передает медиаресурс Baladi Network.

Согласно заявлению боевиков группировок «вооруженной оппозиции», им удалось занять часть территорий у деревни Халса. Боевикам якобы удалось остановить наступление сирийской армии в данном направлении, как цитирует заявление агентство Halab Today.

Боевики из состава «Сил освобождения Африна» совершили вылазку в район контроля турецкой армии на севере Алеппо в кантон Африн. Как сообщает агентство Rojava Network, боевики нанесли удар по базе турецкой армии в деревне Гобель. Трое военнослужащих турецкой армии были убиты в результате нападения. Серия провокаций со стороны курдских боевиков вынудила протурецких бойцов направить на север провинции подкрепление.

Провинция Дейр-эз-Зор

Жители села Аль-Хусан подняли бунт против оккупации боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Как сообщает источник в сети Twitter (@Sada_AlSharqieh), причиной недовольства местных стала волна арестов местных жителей. В ходе рейда курды застрелили одного гражданского и тяжело ранили несколько других, в ответ на что недовольные горожане взяли штурмом штаб-квартиру курдской «милиции», после чего подожгли здание и изгнали боевиков из своего поселка.

Террористы «Исламского государства»1 взяли на себя ответственность за нападение на конвой членов «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе поселка Хавиджа. Согласно заявлению, размещенному боевиками, убитый – Джума аль-Ракказ, являлся начальником службы «внутренней безопасности» SDF.

На востоке провинции при нападении неизвестных боевиков в городе Дибан был застрелен местный житель по имени Айман Фархуд, как передает информационное агентство Deir Ezzor. По данным агентства, неизвестные скрылись с места преступления. Это нападение также приписывают террористам ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

После успехов сирийской армии на идлибском фронте, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили о попытке контратаки на позиции правительственных сил в окрестностях города Маарет-ан-Нуман. Террорист в поясе смертника атаковал позиции сирийской армии и союзных сил на городской окраине. Согласно заявлению джихадистов, несколько бойцов погибли, еще несколько получили ранения.

Во второй половине дня военно-аналитический Telegram-канал «Вестник Дамаска» сообщил, что отряды сирийской армии заняла позиции в нескольких километрах от города Серакиб и выбили боевиков из поселений Джубас и Мардых.

В Министерстве обороны России опровергли заявления приближенных к группировкам «вооруженной оппозиции» СМИ и распространяемой непосредственно джихадистами сообщений о том, что самолеты ВКС РФ наносят удары по больницам и пекарням в районе поселка Ариха. Согласно информации министерства, публикации оппозиции являются информационной провокацией, так как силы российской авиации в данном районе Сирии вообще не выполняла никаких боевых задач.

Согласно данным агентство Ufuk Media, авиация ВВС Сирии наносит ракетные удары по укрытиям боевиков в районе поселка Кафр-Бетих на юге провинции. Боевики в свою очередь распространяют через подконтрольные им ресурсы заявления о том, что ответ открыли огонь из противотанковых ракетных установок в районе поселка Кафр-Рума и даже подбили танк САА. Информации о потерях среди личного состава со стороны правительственных сил не поступало.

В ходе зачисток в районе освобожденного от джихадистов поселения Аль-Хамидия, военнослужащие из инженерного подразделения САА обнаружили тоннель, вырытый боевиками. Под землей располагалась разветвленная сеть путей отступления с позиций у поселка, а также подпольная фабрика по изготовлению самодельной взрывчатки и кустарных ракетных снарядов, о чем сообщает агентство SANA.

Провинция Ракка

Как передает агентство Masar Press Net в подконтрольном турецкой армии городе Тель-Абъяд прогремел взрыв. Самодельная бомба, установленная в припаркованном у контрольно-пропускного пункта на въезде в город, стала причиной гибели трех горожан, еще семь человек пострадали.Информация о пострадавших еще будет уточнятся. По данным источника, автомобиль оставили боевики «Демократических сил Сирии» (SDF). Ранее курдские радикалы уже совершали похожие теракты. 2 ноября 2019 года взрыв заминированного автомобиля на рыночной площади Тель-Абъяда унес жизни 19 мирных жителей. Еще 29 пострадали.

Провинция Хама

На севере провинции в приграничной с Идлибом зоне также отмечаются боестолкновения между отрядами джихадистов и правительственной армией. У поселка Ас-Сармания стороны также обменялись ударами из тяжелой артиллерии, как сообщает медиаресурс Baladi Network. С воздуха сирийскую армию поддерживает авиация ВВС Сирии. С воздуха были сброшены бомбы на укрепления боевиков в окрестностях Ас-Сармании, а также по их укрытиям в районе долины Аль-Габ.

Как передает медиаресурс Baladi Network, группа неизвестных злоумышленников совершила нападение в административном центре провинции городе Хама. Нападение произошло в квартале Аль-Кусур. Агентство, ссылаясь на местные источники, сообщает, что неизвестные бросили ручную гранату в автомобиль, в котором находилась многодетная семья. В результате взрыва пострадал один ребенок, и после скончался в городской больнице в ходе операции, пятеро других членов семьи госпитализированы с осколочными ранениями различной тяжести.

Провинция Хасака

На севере Хасаки продолжились вылазки курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) в зоны контроля турецкой армии и союзных сил. Как сообщает Twitter-канал Rojava Network, очередное столкновения отряда курдских боевиков с бойцами лояльных Анкаре фракций произошло на этот раз в предместьях поселка Умм-аль-Каф. Бойцы открыли по укрытиям SDF огонь из пулеметов.

За минувшие сутки в лагере для беженцев «Аль-Хол» погибли трое детей. Как сообщает новостное агентство Alk Habour, один ребенок погиб от ожогов, полученных при пожаре в одном из секторов лагеря – огонь легко уничтожил несколько палаток до того, как пожар был потушен. Еще двое детей получили нелетальные ожоги. Прибывшие на место происшествия члены «Демократических сил», под контролем которых находится лагерь, установили, что пожар был спровоцирован поджогом, в котором подозревают членов семей боевиков ИГИЛ. Второй мальчик, трехлетний Абд аль-Рахман Мухаммад Джумма, был сбит насмерть автомобилем боевиков SDF на въезде в лагерь. Третий ребенок индонезийской национальности скончался от простуды, не получив вовремя медицинскую помощь.

Напомним, что лагерь беженцев «Аль-Хол», в котором проживает около 70 тысяч человек, находится на грани гуманитарной катастрофы. Расположенный в зоне оккупации курдских боевиков «Демократических сил Сирии», лагерь отрезан от помощи гуманитарных организаций, так как боевики «из соображений безопасности» не пропускают конвои и волонтеров в лагерь.

1 Организация запрещена на территории РФ.