Смолов перешел в испанскую «Сельту»

Москва, 30 января. Нападающий московского «Локомотива» и сборной РФ Федор Смолов перешел в аренду в испанскую «Сельту», сообщает пресс-служба зарубежного клуба.

Соглашение на аренду 29-летнего форварда рассчитано до конца текущего сезона.

Информацию также подтвердил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, передает RT. По его словам, это совместное решение руководства, тренерского штаба и самого футболиста. Предполагается, что «это будет аренда с выкупом». Однако зависеть это будет от того, как себя проявит Смолов на поле.

Комментируя переход Смолова, бывший капитан сборной России Роман Широков отметил, что форвард принял правильное решение.

«Для него это новый вызов в карьере, он давно стремился уехать. Это новый этап в развитии для него. Команда посмотрит на него, он посмотрит, готов или нет… Очень хорошо, что он сделал этот выбор. Не побоялся и поехал. Уверен, всё должно получиться. Желаю ему остаться (в «Сельте») и после аренды», — сказал Широков в интервью РИА Новости.

Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара». Провел в команде 48 матчей, в которых забил 11 голов. Вместе с «Локомотивом» форвард стал обладателем Кубка и Суперкубка России.