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Смолов перешел в испанскую «Сельту»

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Смолов перешел в испанскую «Сельту»

Москва, 30 января. Нападающий московского «Локомотива» и сборной РФ Федор Смолов перешел в аренду в испанскую «Сельту», сообщает пресс-служба зарубежного клуба.

Соглашение на аренду 29-летнего форварда рассчитано до конца текущего сезона.

Информацию также подтвердил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, передает RT. По его словам, это совместное решение руководства, тренерского штаба и самого футболиста. Предполагается, что «это будет аренда с выкупом». Однако зависеть это будет от того, как себя проявит Смолов на поле.

Смолов перешел в испанскую «Сельту»

Комментируя переход Смолова, бывший капитан сборной России Роман Широков отметил, что форвард принял правильное решение. 

«Для него это новый вызов в карьере, он давно стремился уехать. Это новый этап в развитии для него. Команда посмотрит на него, он посмотрит, готов или нет… Очень хорошо, что он сделал этот выбор. Не побоялся и поехал. Уверен, всё должно получиться. Желаю ему остаться (в «Сельте») и после аренды», — сказал Широков в интервью РИА Новости.

Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара». Провел в команде 48 матчей, в которых забил 11 голов. Вместе с «Локомотивом» форвард стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

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