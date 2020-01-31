Поляки поддерживают русофобию, подчиняясь американскому заказу. ФАН-ТВ

В пресс-центре медиа группы «Патриот» обсудили важную для всего мира тему Холокоста, а также роль Польши в истреблении евреев. На пресс-конференции собрались независимые историки, публицисты, политологи и журналисты. Спикеры осветили истинную роль Польши в Холокосте, а также развенчали мифы о Второй мировой войне. Обсуждение начали с минуты молчания в память о жертвах Холокоста.

«В настоящее время идет настоящая информационная война против России и СССР со стороны Польши, Украины и других государств. Поскольку свидетелей данного события с каждым годом все меньше, они увидели возможность изменить историю и снизить роль Советского Союза в победе над фашизмом и в освобождении Польши и Варшавы, — отметил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Во время своего визита в Варшаву Владимир Зеленский обвинил Советский Союз в начале Второй мировой войны и в запуске Холокоста. Польша вводит ответственность за обвинения ее в Холокосте, забывая, что она первая, кто попадет под свои же санкции. В то время, как Германия созналась в свой роли в организации истребления евреев, Польша отказывается признавать, что она имела хоть какое-то отношение к созданию лагерей смерти. Тем временем, по оценкам «Энциклопедии Холокоста», в Польше погибло до 3 млн местных евреев.

«Это были их соседи, с которыми они жили десятилетиями. Они вместе учились в школе, ходили по одним улицам. В начале войны было 24 погрома, устроенных поляками. Самый известный из них Едвабне. Сначала были индивидуальные убийства камнями, палками. Затем 1500 человек загнали в овин — сельскохозяйственную постройку — и сожгли», — рассказывает кандидат исторических наук, доцент РГПУ им. Герцена Константин Плоткин.

Польша сегодня оказалась в сложной ситуации, поскольку она является главным бенефициаром движения Евросоюза и НАТО на Восток. Варшава была в этом первой. Уровень жизни в стране заметно вырос, поскольку она получала самые большие денежные вливания в экономику. В свою очередь, это стало нагрузкой, прежде всего, для Германии, а потому не могло продолжаться вечно.

«Поэтому они начали искать, кому бы еще чего продать. Продать можно американцам. Потому что после ухода Советского Союза из Восточной Европы и ликвидации наших баз возник закономерный вопрос: а почему там находятся базы американские. И этот вопрос рано или поздно возникнет, поэтому американцы начинают искать те страны, где бы можно было эти базы разместить. И не случайно станции ПРО строятся в Польше и Румынии», — пояснил историк, публицист и писатель Анатолий Степанов.

Так американцы делают ставку на те страны, которые готовы продавать русофобию. В Штатах это нынче это ходовой товар. Полякам же, в свою очередь, больше нечего продать, и они хотят показать заокеанским партнерам свою необходимость.