Власти Ирака дали США три месяца на вывод своих войск из страны

Москва, 30 января. Правительство Ирака дало всем иностранным силам, включая ВС США три месяца на то, чтобы покинуть территорию страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Аббас Джума со ссылкой на работающего в Ираке коллегу Элайджу Дж. Магниера.

Как пишет Джума, иракские власти создадут специальный комитет, который будет осуществлять контроль над выводом иностранных сил с территории страны. Сообщается, что если какое-то государство откажется выводить свои силы, то оно будет признано оккупантом.

«Полагаю, что американцам наплевать, как их будут воспринимать в Ираке. В Сирии они давно признаны оккупантами. И ничего», — пишет Джума в своем Telegram-канале.

Напомним, что после убийства иранского генерала Касема Сулеймани парламент Ирака принял резолюцию, которая предполагает вывод американского контингента. Однако в США заявили, что американские войска намерены сохранить свое присутствие в Ираке. Многие политологи и эксперты отмечают, что убийство американцами иранского военачальника активизировало сценарий «Янки, гоу хоум!» на Ближнем Востоке. Большая часть стран региона выступает с требованием вывода американских войск из региона.