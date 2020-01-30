Звезда «Убойной силы» Лапина рассказала об интимной связи с Николаем Караченцовым

Москва, 30 января. Актриса театра и кино Наталья Лапина заявила, что у нее был роман с Николаем Караченцовым.

Наталья Лапина встретилась с женой покойного актера Людмилой Поргиной в эфире ток-шоу «На самом деле». По словам Лапиной, у нее был роман с женатым Караченцовым в 1989 году.

Актриса отметила, что она познакомилась с Караченцовым во время работы в театре «Ленсовета». По ее словам, их любовная связь длилась всего несколько недель. Караченцов рассказывал ей о проблемах в семье. Лапина утверждает, что актер хотел развестись с Поргиной, так как не был счастлив в браке с ней.

«Я влюбляюсь в таланты, а не во внешность. Коля никогда не был красавцем, но у него безумная харизма. Невозможно было не влюбиться. Говорил, что проблемы в семье, чувствует со стороны жены давление, очень устал и хочет как-то освободиться», — рассказала Лапина.

В свою очередь Поргина обвинила Лапину во лжи, отметив, что постоянно находилась рядом с мужем, поэтому сразу бы узнала о любовнице.

«Николай Петрович безумно интересный, интеллектуальный человек. Очень трудно было попасть в его круг. Он спал по четыре часа в сутки и не стал бы тратить время, энергию и любовь на вас», — подчеркнула Поргина.

Стоит отметить, что Николай Караченцов является одним из самых известных советских актеров. Наибольшую известность ему принесли фильмы «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Старший сын», «Приключения Электроника» и «Дом, который построил Свифт».