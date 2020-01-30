Россия заявила о недопустимости международного соперничества в Ливии

Москва, 30 января. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Совбез принять реальные шаги по восстановлению мира в Ливии. Он заявил, что процесс политического урегулирования не должен становиться предметом международного соперничества.

«Считаем, что Совет должен принимать такие решения, которые будут способствовать преодолению противоречий с ливийскими сторонами. Политурегулирование в Ливии не должно быть ареной для международной конкуренции», — отметил дипломат.

По его словам, необходимо понимать и учитывать отношение сторон к итоговому документу, который был выработан в ходе берлинской конференции. Небензя также выразил готовность российского стороны обсудить план спецпосланника ООН по Ливии Гассана Саламе по урегулированию ситуации. Постпред РФ выразил надежду на то, что предстоящая встреча военной комиссии позволит прояснить эти вопросы.

Ранее Саламе, выступая в ООН заявил о том, что объявленный 12 января режим прекращения огня в Ливии был нарушен. Спецпосланник ООН указал на то, что так называемое Правительство национального согласия Ливии наращивает свои силы за счет иностранных наемников и укрепляет ПВО.

Напомним, что военную комиссию «5+5» утвердили в ходе международной конференции, которая состоялась в Берлине 19 января. Однако о ее создании договорились еще раньше — на переговорах в Москве, куда были приглашены глава Правительства национального согласия Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. В состав войдут представители ЛНА и ПНС — по 5 человек с каждой из сторон. Эта группа будет следить за соблюдением перемирия в Ливии.