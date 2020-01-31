Шурыгин: Военный альянс России и Китая мог бы привести к полному военному параличу США

Россия и ОДКБ должны со всей серьезностью отнестись к запланированным учениям НАТО в Европе, получившим название «2028» и начинающейся подготовке к ним. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом 30 января в ходе выступления на круглом столе в рамках двухдневного заседания Изборского клуба в Санкт-Петербурге заявил постоянный член данной организации, военный публицист Владислав Шурыгин. Тема мероприятия, прошедшего в историческом парке «Россия — моя история», была обозначена как «Тайны евразийства».

«Ближайшие учения НАТО в Европе называются «Защитник Европы — 2020». Для них будут переброшены в Европу 25 тысяч солдат. Помимо традиционных сред, учения будут проходить в киберпространстве и космосе», — сообщил Шурыгин.

По словам военного публициста, учения фактически начнутся уже с февраля, когда к месту проведения маневров будет переброшен личный состав. При этом активная фаза учений придется на промежуток апрель-май этого года.

Учения «Защитник Европы — 2020» станут самыми крупными учениями Северо-Атлантического блока у границ РФ за последние 25 лет. В них примут участие 20 тысяч солдат НАТО. Военные США и стран Европы намерены отработать у границ РФ методы «войны будущего». По уже известному сценарию учений, в 2028 году в Европе начнется некий конфликт с «неназванным, но близким по силам НАТО противником».

Эксперт задается вопросом, есть ли у Организации Договора о коллективной безопасности такое же четкое понимание фигуры потенциального противника, как у наших «оппонентов».

«Члены ОДКБ Армения и Киргизия не будут участвовать ни в каких конфликтах с участием НАТО, имея американские войска на своей территории», — констатировал Шурыгин.

По его словам, ОДКБ не имеет общих противников, прописанных в договоре, кроме абстрактного международного терроризма.

Затронув тему обеспечения безопасности стран-участниц, Шурыгин обратил внимание собравшихся на то, что при любой дестабилизации внутри стран ОДКБ организация не может вмешиваться, поскольку ООН не признает данную структуру в качестве миротворческих сил.

«В уставе ОДКБ не прописаны общие угрозы. В частности, Казахстан ориентирован на юг, поскольку именно там он видит угрозы, а Россия и Белоруссия — на запад», — объяснил докладчик, задаваясь вопросом о том, каков в таком случае объект учений, проводимых ОДКБ, кроме достаточно абстрактно понимаемого терроризма.

При этом, по его мнению, военный альянс России и Китая мог бы привести к полному военному параличу США.

«Любая военная авантюра США против Ирана бьет по интересам Китая, толкая Пекин к союзу с Москвой», — отметил Шурыгин, добавив, иронизируя, что противостоять Китаю в военной сфере может разве что союз США и НАТО с Россией, что в силу неснимаемого геополитического противостояния невозможно.

По мнению Владислава Шурыгина, России необходимо создавать военный альянс с участием Китая на базе ОДКБ.

«Китай готов идти с нами на военный альянс, хотя и не имеет реального военного опыта. Неформально военный союз России и Китая уже сложился, теперь ОДКБ должен быть преобразован в реальный военный блок с Китаем», — подытожил член Изборского клуба.

В мероприятии также приняли участие члены Изборского клуба — директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов и доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий, директор Исследовательского Аналитического Центра «Русская мечта» СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко, а также другие специалисты и общественные деятели.

Как уточняет собкор ФАН, ранее заявленный в качестве участника член Изборского клуба, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в эти дни находится в Алма-Ате на встрече глав правительств стран Евразийского экономического союза — заседании Евразийского межправительственного совета, и не смог прибыть в Санкт-Петербург. Сергей Юрьевич прислал приветственное письмо, которое было зачитано 30 января 2020 года участникам круглого стола.